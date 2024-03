Anlässlich des morgigen Weltfrauentags (8.3.) werden sich die Beiträge zu Frauenförderung auf Plattformen wie LinkedIn wieder häufen. Eine gute Gelegenheit, um sich bei all der Euphorie den Ist-Zustand von Frauen in Führungspositionen zu vergegenwärtigen. Beim Branchenprimus Deutsche Bank sitzt mit Rebecca Short derzeit nur eine Frau (vs. acht Männer) im Vorstand, seit Christiana Riley die Bank letztes Jahr verlassen hat. Auf den Rängen darunter sieht es etwas besser aus: per Ende 2022 waren 21% der Managing Directors weiblich, 27% der Directors, 34% der Vice Presidents sowie 42% der Assistant Vice Presidents und Associates (nicht alle dieser Rollen haben Führungsverantwortung). Der Frauenanteil in der Belegschaft lag ...

