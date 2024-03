Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die italienische Crédit Agricole (CA) und die kanadische Toronto-Dominion Bank (TD) haben am Montag den Primärmarkt für Covered Bonds eröffnet, so die Analysten der Helaba.Die Anleihe der CA mit einem Volumen von 1 Mrd. EUR sei trotz der langen Laufzeit von zwölf Jahren stark nachgefragt und letztlich 3,4fach überzeichnet gewesen. Der hohe Spread von MS +85 Bp dürfte dabei eine Rolle gespielt haben. TD habe die bisher größte gedeckte Euro-Benchmark-Anleihe seit der Finanzkrise im Volumen von 5,5 Mrd. EUR begeben, aufgeteilt in eine variable und zwei festverzinsliche Tranchen. Das Bookbuilding sei mit über 11 Mrd. EUR ebenfalls historisch gewesen. Die 5-jährige festverzinsliche Anleihe sei bei MS +51 Bp und die 10-jährige bei MS +63 Bp gestartet. Schließlich seien die Spreads bei MS +43 Bp bzw. MS +56 Bp festgelegt worden. ...

