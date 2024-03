ADS-TEC Energy wird seine Schnellladesäule für die Projekte des Unternehmens NXT 50five in den Niederlanden liefern. Geplant sind rund 200 Standorte in den kommenden vier Jahren. NXT 50five ist ein Joint Venture zwischen 50five und NXT Mobility. Das Unternehmen hat den Zuschlag bei einer Ausschreibung der Metropolitan Region Amsterdam - Electric (MRA-E) erhalten. Hierfür hatten sich rund Dreiviertel der 74 Gemeinden in der Region Nordwest zusammengetan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...