Ober-Mörlen (ots) -Ohne Musik geht es nicht - doch wer für sein Firmenevent oder seine Hochzeit nach einem passenden Entertainment-Programm sucht, steht vor einer Herausforderung. Die falsche Wahl führt eben leicht zu einer großen Enttäuschung. Um Hochzeiten, Firmenfeiern und Privatpartys zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen, bietet Marius Schöfl mit WiMaMo ein Musikkonzept an, das sich den individuellen Wünschen seiner Kunden anpasst. Hier erfahren Sie, wie seine maßgeschneiderten Kombinationen aus DJ, Solokünstler und Band für unvergessliche Momente sorgen.Wenn ein Firmenevent oder eine Hochzeit anstehen, machen es sich die Organisatoren mit der Auswahl der richtigen musikalischen Unterhaltung nicht leicht: Schließlich sollen alle, die bei dem Ereignis dabei sind, noch lange davon schwärmen. Viel zu oft läuft die Suche aber gründlich schief, weil sich zu spät herausstellt, dass der DJ nur die Songs auflegt, die er selbst mag oder die Band, die tanzbare Musik spielen soll, tatsächlich auf Hardrock festgelegt ist. "Die Entertainment-Branche hat ein Problem, weil sich viele Künstler nicht dafür verantwortlich fühlen, dass die Veranstaltung wirklich gelingt", sagt Marius Schöfl, Musiker, DJ und Gründer von WiMaMo. "Sie spulen einfach ihr Programm ab und achten nicht darauf, ob sie die Menschen berühren oder begeistern. Die Anwesenden gewinnen daher schnell den Eindruck, dass sie sich am falschen Ort befinden und sie werden deshalb nur schwer miteinander ins Gespräch kommen. Der Abend läuft zwangsläufig auf ein Desaster hinaus.""Für uns ist es sehr wichtig, dass es im Vorfeld ein intensives Gespräch gibt, bei dem geklärt wird, wie die Veranstaltung abläuft, damit wir im richtigen Moment für die richtige Stimmung sorgen können. Es geht bei uns immer um Leidenschaft und Professionalität", fügt Marius Schöfl hinzu. Der Musiker und DJ ist bereits mit vier Jahren zur Musik gekommen, spielt mehrere Instrumente und hat die renommierte Juilliard School für Musik und Schauspiel in New York City besucht. Nach einer Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gründete er WiMaMo, um hochwertige Unterhaltungsprogramme für Firmenevents und Hochzeiten anzubieten. Namhafte Firmen wie die Commerzbank, Lufthansa und Samsung greifen gern auf das Angebot zurück. WiMaMo besteht aus einem 12-köpfigem Team erstklassiger Musiker, die in unterschiedlichsten Konstellationen spielen und sich so den Bedürfnissen ihrer Kunden flexibel anpassen, damit jede Veranstaltung zu einem individuellen Erlebnis wird. Marius Schöfl gibt seine Erfahrung aus 12 Jahren in der Unterhaltungsbranche zudem mit der WiMaMo Academy an andere Musiker weiter, um ihnen einen guten Einstieg in die Eventbranche zu ermöglichen.Was WiMaMo als musikalischen Liveact & DJ so besonders macht"WiMaMo bedeutet: Wir machen Momente", erklärt Marius Schöfl. "Je schöner sie sind, desto länger erinnern wir uns an sie. Der Kern unserer Aufgabe besteht somit darin, den Menschen unsere Freude und Leichtigkeit zu vermitteln. Wir wollen sie damit anstecken." WiMaMo kann ein Fest von Anfang bis Ende begleiten, was für die Veranstalter den Vorteil hat, dass sie das gesamte Unterhaltungsprogramm aus einer Hand bekommen. Das umfasst auch die Bereitstellung der Technik für besten Sound und atmosphärisches Lichtequipment inklusive Auf- und Abbau sowie Betreuung während des Events. Je nach Wunsch kommen die Livemusiker (Band) mit einem DJ oder auch der Solomusiker, der ebenfalls DJ ist. Die DJ-Performance kann mit verschiedenen Live-Performance-Highlights kombiniert werden, beispielsweise mit einem Saxofonisten, einer Sängerin und/oder einem Perkussionisten. Wer möchte, kann sich darüber hinaus noch ausgefallenere Musikkonzepte anbieten lassen. Alle weiteren Details werden im Vorfeld genau abgeklärt, damit das Event zu dem unvergesslichen Ereignis wird, das sich alle wünschen. Die Veranstalter profitieren dabei von Marius Schöfls großer Erfahrung: Er sieht die Planung mit den Augen des Fachmanns und bringt Vorschläge ein, die zu einem noch besseren Gelingen beitragen."Es ist für uns enorm wichtig, das richtige Fingerspitzengefühl für eine Veranstaltung zu bekommen", betont Marius Schöfl. "Wir wollen den Abend schließlich nicht einfach hinter uns bringen, sondern eine Verbindung zwischen den Menschen schaffen. Es dreht sich um ein gutes Gespür für soziale Interaktion - und die beginnt oft mit einem Augenkontakt."Marius Schöfl: Sein Leben als Musiker und Unternehmer"Musik ist meine Leidenschaft, doch ich bin gleichzeitig Unternehmer", sagt Marius Schöfl. Mit vier Jahren sang er im Chor, fing bald darauf mit dem Keyboard an und lernte Gitarre. Er spielte in Bands, schrieb eigene Songs, um schließlich die berühmte Juilliard School in New York City zu besuchen. "Ich hatte dort unter anderem einen Kurs zum Thema: 'Understanding the Music Business', der mich bis heute sehr prägt. Musik ist eben neben Leidenschaft auch Geschäft. Im Verlauf meiner Selbstständigkeit habe ich von Jahr zu Jahr immer mehr verstanden, wie wichtig eine solide unternehmerische Basis für mein Leben als Profimusiker ist. Ich habe mich in diesem Bereich stetig weitergebildet und WiMaMo ist mittlerweile seit über 12 Jahren erfolgreich am Markt etabliert. Mitten in der Corona-Pandemie kam mir dann der Gedanke, meine Erfahrung an andere Musiker weiterzugeben."Die WiMaMo AcademyWährend der Pandemie war es für Musiker aufgrund des Auftrittsverbots kaum möglich, Geld zu verdienen, was viele von ihnen in existenzielle Schwierigkeiten brachte. Marius Schöfl betraf das Verbot natürlich auch, doch finanziell ging es ihm gut, weil er Rücklagen gebildet hatte, von denen er entspannt leben konnte. "Für Musiker ist Verkauf in der Regel ein Schimpfwort und genau deshalb gründete ich die WiMaMo Academy", sagt er. "Wer sich ein wenig mit Betriebswirtschaft beschäftigt und an seiner Denkweise arbeitet, wird Wertschätzung erfahren und seine Freude an der Musik niemals verlieren. Musiker sind wichtig, weil die Musik die Menschen berührt - egal, ob sie auf ihrer Hochzeit tanzen oder bei einer Firmenfeier vor der Bühne stehen." Für die Zukunft hat Marius Schöfl eine klare Vision: Er möchte den Wert aller Musiker in Deutschland steigern, Musiker auf ihrem Weg zu großen Zielen begleiten und die Leidenschaft zur Musik in den Fokus stellen.