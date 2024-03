Nach über 40 Jahren beim VOLKSWOHL BUND, nach mehr als 25 Jahren als Vertriebsvorstand, davon sieben Jahren als CEO, geht Dietmar Bläsing zum 30.04.2024 in den Ruhestand. Sein Anliegen bleibt aber weiterhin, den Wert des Versicherungsschutzes und der Beratung in den Mittelpunkt zu rücken. Interview mit Dietmar Bläsing, Vorstandssprecher der VOLKSWOHL BUND Versicherungen. Herr Bläsing, wie ist Ihre Gefühlslage so kurz vor dem Ruhestand? . Im Moment habe ich noch keine Wehmut, aber nach über 40 Jahren ...

