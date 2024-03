ChatGPT erklärt Krypto-KI: Warum Fetch.ai, Render, NEAR und Co explodieren!

In der vergangenen Woche lenkten Meme-Coins die Aufmerksamkeit auf sich, doch nun verlagert sich das Interesse wieder auf den Bereich der Kryptowährungen, die mit künstlicher Intelligenz (KI) in Verbindung stehen.

Tokens wie Fetch.ai, Render und NEAR verzeichnen Zuwächse von 26%, 25% bzw. 24%. Diese Entwicklung ist kein Einzelfall; vielmehr zeigen zahlreiche weitere Kryptowährungen deutliche Preissteigerungen, was auf eine an Fahrt gewinnende Altcoin-Saison hindeutet.

Während das gesamte Marktkapital der Kryptowährungen ein Wachstum von 1% im Vergleich zum Vortag aufweist, bleibt die Bitcoin-Dominanz mit 52,1% auf einem relativ hohen Niveau.

Allzeit Marktkapitalisierung von Altcoins (ohne Bitcoin und Ethereum), Quelle: www.coinmarketcap.com

Es wird erwartet, dass die Markendominaz im Verlauf der Altcoin-Saison weiter sinken wird. Aktuell beläuft sich das Marktkapital der Altcoins, abzüglich Bitcoin und Ethereum, auf ungefähr 700 Milliarden US-Dollar.

Nutzen der KI Token

Fetch.ai, Render und NEAR stehen exemplarisch für die fortschrittlichen Anwendungen, die durch die Integration von künstlicher Intelligenz in die Blockchain-Technologie ermöglicht werden. Fetch.ai entwickelt eine dezentralisierte Plattform für digitale Wirtschaftsagenten, die autonom handeln und für ihre Nutzer wirtschaftliche Vorteile erzielen können.

Render revolutioniert den Bereich der digitalen Grafikbearbeitung, indem es GPU-Computing-Leistungen über ein dezentralisiertes Netzwerk anbietet, was die Erstellung von hochwertigen digitalen Inhalten erleichtert und beschleunigt.

NEAR hingegen fokussiert sich auf die Skalierung von dApps durch eine benutzerfreundliche und zugängliche Blockchain-Plattform, die die Einführung von KI-gesteuerten Anwendungen vereinfacht.

Der Nutzen und die Anwendungsmöglichkeiten von KI haben in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum erfahren. Dies reicht von der Optimierung betrieblicher Abläufe (z.B. Lieferkettenoptimierung, Seefrachtpapiere digitalisieren) über die Verbesserung der Kundenerfahrung (einfache Bonusprogramme) bis hin zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die bisher nicht möglich waren.

Die Kombination aus KI und Blockchain bietet somit eine leistungsstarke Grundlage für die Schaffung von Lösungen, die sowohl die Effizienz als auch die Transparenz in verschiedenen Branchen verbessern.

Daher sind diese Projekte stark im kommen. Mit dem exponentiellen Wachstum von KI und Nutzung einer breiten Basis durch die Blockchain bieten die Projekte interessante Aussichten für die Zukunft, was von den Investoren honoriert wird.

Render als gutes Beispiel

Ein überzeugendes Beispiel für die Integration von künstlicher Intelligenz in die Blockchain-Technologie bietet Render. Diese Plattform nutzt ein dezentrales Netzwerk, um Grafikdesignern und Künstlern Rechenleistungen zur Verfügung zu stellen, die sie für anspruchsvolle Render-Aufgaben benötigen.

Traditionell erfordern solche Aufgaben erhebliche Investitionen in teure Hardware oder die Anmietung von Cloud-Computing-Ressourcen, was für Einzelpersonen oder kleine Studios oft nicht wirtschaftlich ist.

Gerendertes Bild einer KI

Durch Render wird es möglich, ungenutzte GPU-Kapazitäten von Netzwerkteilnehmern zu nutzen, um digitale Inhalte effizient und kostengünstig zu rendern. Beispielsweise könnte ein Grafikdesigner, der an einem komplexen 3D-Animationsprojekt arbeitet, die notwendigen Rendering-Aufgaben an das Render-Netzwerk senden.

Die Aufgabe wird dann auf mehrere Netzwerkteilnehmer verteilt, die ihre ungenutzten GPU-Ressourcen zur Verfügung stellen. Sobald die Rendering-Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Ergebnisse an den Grafikdesigner zurückgesendet. Dies reduziert nicht nur die Zeit und die Kosten für das Rendering erheblich, sondern ermöglicht auch kleineren Kreativteams und Einzelpersonen, Projekte mit hoher grafischer Qualität zu realisieren, die zuvor großen Studios vorbehalten waren.

Junge Projekte springen auf den Zug auf

Scotty the AI, dargestellt durch einen schottischen Terrier, ist ein Kryptoprojekt, das Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie nutzt, um Sicherheit zu erhöhen, Betrug zu erkennen und den Kryptowährungsraum zu sichern.Das Maskottchen hätte dabei nicht besser gewählt werden können: Im Gegensatz zu den pummeligen Shiba Inus, die nur nett aussehen, ist Scotty als schottischer Terrier ein schlauer Hund, der immer gut auf seine Herde aufpasst.

Dabei umfasst drei Hauptwerkzeuge: Scotty Swap, Scotty Chat und Scotty Pick, die alle darauf abzielen, die Interaktion mit Kryptowährungen zu vereinfachen und so zu einem sicheren Handel von Kryptotoken im Web3 zu führen.

Hier zu Scotty the AI und Token im Presale sichern.

Die Tools im Detail:

Scotty Swap ist ein Tool für den nahtlosen Austausch von Token innerhalb des Scotty-Ökosystems, welches zum sicheren Tausch unterschiedlicher Kryptowährungen auf den dezentralen Finanzplätzen genutzt werden kann. Das Besondere daran ist, dass es in Sekundenbruchteilen tausende von Datensätzen durchsucht, um dabei Muster oder Auffälligkeiten zu erkennen, welche auf einen unsicheren Handel hindeuten. Damit bekommt der Nutzer sofort eine Einschätzung, ob er einen sicheren oder ein potentiell riskanten Swap durchführt.

Scotty Chat bietet eine interaktive Plattform, auf der Mitglieder der Gemeinschaft Fragen stellen können. Diese Funktion ist Teil der Community-Engagement-Strategie von Scotty the AI. Der Chatbot nutzt KI-Werkzeuge wie die natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um natürliche Sprache zu verstehen und mit präzisen Lösungen zu antworten. Somit kann Scotty Chat helfen, Probleme und Aufgaben rund um Blockchain, Web3 oder ganz alltägliche Dinge zu lösen.

Scotty Pick ist das dritte Tool, das erst später im Projekt erarbeitet werden soll. Daher ist es noch nicht detailliert im Whitepaper beschrieben. Es soll aber voraussichtlich Nutzern Empfehlungen geben, indem es vielversprechende Projekte identifiziert, in die investiert werden könnte. Diese Funktion soll Anlegern helfen, informierte Entscheidungen zu treffen, indem sie frühzeitig über Token informiert werden, die bevorstehen, an Beliebtheit zu gewinnen.

Insgesamt positioniert sich Scotty the AI als ein spannendes Projekt an der Schnittstelle von KI und Blockchain, mit dem Ziel, Sicherheit, Betrugserkennung und Risikominderung im Kryptowährungsraum zu verbessern. Da der Presale derzeit rund 500.000 Dollar am Tag einsammelt, ist es ratsam, sich mit dem Projekt auseinanderzusetzen und bei wunsch baldigst zu investieren.

Hier zum Presale von Scotty the AI

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.