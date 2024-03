New York (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat die Tür für eine erste Zinssenkung im Juni geöffnet, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Gleichzeitig halte sie jedoch an ihrer restriktiven Zinspolitik fest, etwa der Verlangsamung der Lohnsteigerungen. Infolgedessen dürften sich die deutschen 5-10-jährigen Bundesrenditen zwischen 2,25 und 2,5 Prozent stabilisieren. Ein für die Eurozone noch immer hohes Niveau. Es sei unwahrscheinlich, dass dies zu einer Belebung der Wirtschaft ausreiche, was das Risiko einer Rezession in diesem Jahr erhöhe. Es sei zu erwarten, dass die Inflation weiter sinke, und zwar auf ein niedrigeres Niveau als von den Märkten und der EZB prognostiziert. ...

