ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die UBS -Papiere stehen am Freitag nach einem positiven Analystenvotum ganz weit vorne in der Gunst der Anleger an der Schweizer Börse. Die Anteile an Großbank standen mit einem Kursplus von zuletzt fast 4,4 Prozent bei 27,31 Franken an der Spitze des Leitindex SMI . So viel hatten die Anteilsscheine seit 2008 nicht mehr gekostet.

Die US-Bank Morgan Stanley hatte zuvor ihre Empfehlung auf "Overweight" angehoben und das Kursziel um 4 auf 33 Franken erhöht - zum aktuellen Kurs wäre also noch gut ein Fünftel Luft nach oben.

Analystin Giulia Aurora Miotto rechnet zwar angesichts der Übernahme der Credit Suisse noch 2024 und 2025 mit Übergangsjahren für die Schweizer Bank. Ihre Analyse deute jedoch darauf hin, dass aus zyklischer Sicht die Sterne für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Sparten Investmentbanking und Vermögensverwaltung günstig stünden, schrieb sie. Der UBS traut sie daher zu, besser abzuschneiden als am Markt erwartet./tav/mis