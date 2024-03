Köln (ots) -City Moments, Beach Moments oder Legendary Moments? Im April 2024 startet die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH mit trendigen Eventkreuzfahrten auf ihrem neuen, eigenen Hotelschiff "KD Moment". Von Köln oder Düsseldorf aus geht es übers Wochenende zu bekannten Städten und Stränden in die Niederlande und zu legendären Orten am Mittelrhein. Events mit einer Übernachtung und bekannte Formate wie das "Original Krimdinner" laden zum Kennenlernen der neuen Erlebnisreisen ein.Willkommen an Bord des Premium-Hotelschiffs "KD Moment"Die "KD Moment" gehört seit April 2024 zur KD Flotte und ist das erste eigene Hotelschiff der KD seit Ende der 90er Jahre. Das Schiff wurde 2008 gebaut, 2022 umfangreich modernisiert und wird primär auf dem Rhein unterwegs sein. Mit einer Länge von 135 Metern bietet die "KD Moment" den Gästen auf drei Passagierdecks und in 86 Kabinen ein hochwertiges, modernes und stilvolles Ambiente.Alle Double Cabins sind modern und hochwertig ausgestattet. Ein besonderes Plus bieten die Comfort Double Cabins mit privatem Balkon oder die luxuriösen Suiten mit noch mehr Wohnkomfort. Ob Frühstück, Lunch oder Dinner - kulinarisch verwöhnt die KD eigene Crew die Gäste im Restaurant "1826" mit hochwertiger, regionaler Küche. Für unterhaltsame Stunden in guter Atmosphäre ist die Bar & Lounge "Docks" der richtige Ort. Das große Sun Deck bietet viel Platz zum Entspannen und Genießen der vorüberziehenden Landschaft.When moments become memories - Eventkreuzfahrten für jeden GeschmackAuf dem Wasser zu reisen ist an sich schon etwas Besonderes, doch einzigartig machen die neuen Eventkreuzfahrten die besonderen Mottos, unter denen die jeweiligen Reisen stehen."Traumhafte Destinationen mitten in Europa und ganz besondere Events warten auf unsere Gäste. Bei uns können sie City Moments, Party Moments, Legendary Moments, Special Moments, Magic Moments und Beach Moments erleben - oder eins nach dem anderen!", erklärt Nina Luig, Geschäftsführerin der KD. Die Planung und Umsetzung des neuen Angebotes steht dabei ganz unter dem Motto "When moments become memories". "Auf unserem Hotelschiff wollen wir Momente kreieren, die zu einzigartigen Erinnerungen für unsere Gäste werden. Daher auch der Name des Schiffs: KD Moment", so Luig weiter. Bei den Eventkreuzfahrten können die Gäste ihre Reise aus sechs verschiedenen Themen auswählen. Die klassische Eventkreuzfahrt von Freitag bis Sonntag mit zwei Übernachtungen und Vollpension ist ab 399 Euro pro Person buchbar. Zum Kennenlernen bieten sich die "Special Moments" an, hinter denen sich jeweils ein besonderes Event inklusive einer Übernachtung verbirgt.Special MomentsEs gibt drei verschiedene 2-Tagestouren von Köln oder Düsseldorf aus. Beim Wine Dinner genießen die Gäste ein 3-Gänge Menü mit korrespondierenden Weinen regionaler Winzer und verbringen die Nacht auf dem Rhein. Das erste Wine Dinner vom 19.04. - 20.04. ab Köln wird zugleich die Premierenfahrt der KD Moment sein. Für die stimmige Weinbegleitung an Bord wird die rheinhessische Winzerin Lisa Bunn sorgen.Alle Fans kölscher Lieder kommen bei der "Fahrt mit K - Der kölsche Abend zum Mitsingen" voll auf ihre Kosten. Beim "Krimi Hotel" dürfen sich die Reisenden auf einen spannenden und zugleich unterhaltsamen Krimiabend mit erstklassigem Menü freuen. Die Fahrten mit einer Übernachtung bieten sich besonders für all diejenigen an, die das Reisen auf dem Wasser ausprobieren möchten. Die Special Moments Touren mit Übernachtung, Programm, Abendessen und Frühstück sind ab 199 Euro pro Person buchbar.City Moments - Städtereisen in die NiederlandeDie 4-tägigen City Moments starten ab Köln und führen zunächst den Rhein hinunter und dann die Waal entlang bis nach Rotterdam. Die niederländische Metropole begeistert nicht nur mit ihrer einzigartigen Architekturszene. Zurück geht die Tour über das dynamische und trendige Nijmegen. Alle Reisetermine liegen über ein langes Feiertagswochenende, erster Termin ist der 9. bis 12. Mai.Party Moments - zum Feiern in die NiederlandeBei den Party Moments heißt es "Stadt, Land, Party"! Von Düsseldorf aus legt die "KD Moment" übers Wochenende nach Rotterdam oder Amsterdam ab - und in bester Laune wieder zurück. Die Gäste können mit der "Schlagerwelle" oder "80s/90s Back to the Future" aus zwei Musikrichtungen wählen, um mit Gleichgesinnten und den DJs der KD die Party ihres Lebens feiern.Beach MomentsWas kann es Schöneres geben, als einen Kurztrip zum Strand auf einem Schiff? Bei den Beach Moments erleben die Reisenden unvergessliche Momente auf dem Wasser, gehen shoppen im schönen Zaandam oder lassen sich vom Bus-Shuttle zum Strand nach Wijk aan Zee fahren - so fühlt sich Erholung an.Legendary MomentsNeben den verschiedenen Facetten der Niederlande, lässt sich von Bord aus auch besonders gut die Rheinromantik im Tal der Loreley erleben. Der mystische Zauber des weltberühmten UNESCO Welterbes Mittelrhein mit mehr als 20 mittelalterlichen Burgen, Schlössern und romantischen Weinorten steht im Mittelpunkt der Legendary Moments. Bei den Weinreisen steht je nach Reisetermin ein Besuch der Weinfeste in Bingen, Rüdesheim oder Boppard auf dem Programm.Magic MomentsEs gibt Momente, die sind magisch. Bei den Magic Moments erleben die Gäste in der Winterzeit unvergessliche Stunden auf dem Hotelschiff und an Land. Denn die KD-Crew fährt sie in der Adventszeit zu stimmungsvollen Weihnachtsmärkten am Mittelrhein. Ein besonderes Highlight ist die Weihnachts- und Silvesterreise auf dem Rhein.Flusskreuzfahrten der KDBis Ende der 90er Jahre war die KD selbst erfolgreicher Anbieter von Flusskreuzfahrten mit eigenen Hotelschiffen. So gilt die KD sogar als Erfinderin der Flusskreuzfahrten und baute im Jahr 1960 mit MS Europa das erste Kabinenschiff überhaupt. Aufgrund einer Neuausrichtung des Konzerns wurde dieser Zweig im Jahr 2000 verkauft. 