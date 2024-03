Die GEA Group hat gute Zahlen für 2023 vorgelegt und die gesetzten Ziele erreicht. Der organische Umsatz wuchs im 4. Quartal um 4 % gegenüber dem Vorjahr, so dass sich das Wachstum für das Gesamtjahr auf 8,4 % gegenüber dem Vorjahr belief. Das Unternehmen beendete das Jahr mit einem komfortablen Auftragsbestand von 3,1 Mrd. EUR, was 58% des Umsatzes für 2023 entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge verschlechterte sich im vierten Quartal geringfügig um 20 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, was jedoch eher auf Kapazitätsanpassungen zurückzuführen sein dürfte. Darüber hinaus ist die Prognose für 2024 vor dem Hintergrund der zahlreichen makroökonomischen und geopolitischen Gegenwinde beruhigend. Das Management rechnet zwar mit einer Verlangsamung des organischen Umsatzwachstums, ist aber weiterhin bestrebt, die Rentabilitätskennzahlen zu erfüllen. Der Aktienrückkaufplan des Unternehmens in Höhe von 400 Mio. EUR (bis 2025) kommt ebenfalls gut voran. Eigene Aktien, die im Rahmen des Programms 2021/2022 gehalten wurden, wurden inzwischen eingezogen. Ab 2025 plant GEA, eigene Aktien im Wert von 400 Mio. EUR im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms einzuziehen, was letztendlich zu einer Einziehung von Aktien im Wert von ca. 700 Mio. EUR führen wird und das Vertrauen des Managements in das Geschäft unterstreicht. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen an und bekräftigen ihr DCF-gestütztes Kursziel von EUR 44,00 sowie ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/GEA%20Group%20AG