Die meistgehandelten Produkte - Anleger bleiben bullish. NVIDIA- und Index-Calls gefragt

Der DAX® legt vorerst eine Verschnaufpause ein und notiert oberhalb von 17.800 Punkten. Bereits am Nachmittag werden neue Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet. Ein positives Bild zeichnen die meistgehandelten Produkte an der Euwax. Hier sind unter den umsatzstärksten Papieren überwiegend Long-Produkte vertreten.

Bei den Knock-out-Optionsscheinen sind die großen US-Indizes gefragt. Hier wird mit geringem Hebel an den Kursgewinnen der letzten Wochen partizipiert. Auch bei den Optionsscheinen sind ausschließlich Call-Produkte gefragt. Anleger sehen den Dauerrenner NVIDIA weiter steigen und decken sich mit Optionsscheinen ein. Auch dem DAX® wird noch Luft nach oben zugetraut, hier sind Optionsscheine mit unterschiedlichen Basispreisen gefragt. Lediglich bei den Factor-Optionsscheinen positionieren sich einige Marktteilnehmer short. Hier wird sowohl der NASDAQ 100® als auch der DAX® mit einem hohen Faktor bespielt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag S&P 500 ® Call HR2M29 16,80 5161,91 Punkte 3326,493382 Punkte 2,81 Open End Dow Jones ® Call HZ89GZ 193,85 38764,08 Punkte 17570,880801 Punkte 1,83 Open End NASDAQ 100 ® Call HZ9K3K 75,97 18297,990402 Punkte 10003,198249 Punkte 2,20 Open End NASDAQ 100 ® Put HC8222 2,66 18297,990402 Punkte 18575,828287 Punkte 62,58 Open End Allianz SE Call HC1TBV 7,28 258,00 EUR 185,543299 EUR 3,55 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.03.2024; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD33JG 3,14 926,76 USD 1300 USD 27,97 19.06.2024 DAX ® Call HC57RJ 40,99 17817.23 Punkte 14000 Punkte 4,35 18.06.2024 DAX ® Call HD04FX 42,69 17817.23 Punkte 14200 Punkte 4,17 17.12.2024 DAX ® Call HC57SR 4,79 17817.23 Punkte 18100 Punkte 37,23 18.06.2024 DAX ® Call HD04G9 31,91 17817.23 Punkte 15400 Punkte 5,59 17.12.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.03.2024; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NASDAQ 100 ® Short HD39J2 7,91 18297,990402 Punkte 19213,339297 Punkte -10 Open End Palo Alto Inc. Long HD3184 9,95 286,52 USD 257,909401 USD 5 Open End NVIDIA Corp. Long HD2Y9M 56,97 926,76 USD 880,599588 USD 6 Open End Airbus Group SE Long HC19M9 22,11 156,56 EUR 118,787096 EUR 3 Open End DAX ® Short HC99K9 3,20 17819,73 Punkte 18957,758365 Punkte -8 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.03.2023; 10:15 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!