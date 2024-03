© Foto: Bernd Weißbrod/dpa



Grüner Wasserstoff ist ein Markt, der von den aktuellen positiven Rahmenbedingungen profitiert und zukünftig an Dynamik gewinnen könnte. Diese Unternehmen, ETFs und Aktienfonds investieren bereits in den Sektor. Markt & Perspektive Ein wichtiger Baustein der Energiewende ist grüner Wasserstoff. Er soll zukünftig dazu beitragen, vor allem in Bereichen, die nicht elektrifizierbar sind, den CO2-Ausstoß zu verringern. Ein Beispiel dafür ist der Flugverkehr. Schon heute arbeitet Airbus an der Verwirklichung erster Wasserstoff-Flugzeuge, die bis zum Jahr 2035 auf den Markt kommen sollen. So werden zukünftig auch klimafreundliche Langstreckenflüge Realität. Parallel dazu beginnen bereits …