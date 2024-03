Heute im gabb: Um 12:18 liegt der ATX mit -0.06 Prozent im Minus bei 3384 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +1.72% auf 13.325 Euro, dahinter Palfinger mit +1.25% auf 24.3 Euro und Zumtobel mit +1.12% auf 5.885 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17845 ( -0.13%, Ultimo 2023: 16751, 6.53% ytd). - Porr mit schwerer Maschine, Research zu Kapsch TrafficCom, neuer EAM-Fonds, Ring the Bell am Internationalen Frauentag an der Wiener Börse- Nachlese: Keine Reaktion auf VIG/Uniqa-Gerücht, 250. Börsepeople-Folge Valerie Brunner und Heike Arbter- Unser Volumensblick-Robot sagt: Frequentis, Kapsch TrafficCom, CA Immo auffällig; Attila Dogudan führt in der GGC- Börsegeschichte 8.3.: Warimpex- Österreich-Depots: ...

