London (www.anleihencheck.de) - Die US-Renditen sind in der vergangenen Woche nach Jerome Powells Rede vor dem Kongress gesunken, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve (FED) habe bekräftigt, dass die Zinsen trotz der starken Wirtschaftsdaten und Rekordstände am Aktienmarkt in den kommenden Monaten gesenkt werden sollten. ...

