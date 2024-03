Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Devisenpaar USD/JPY steht momentan gleich doppelt unter Druck, so die Experten von XTB.Einerseits habe FED-Chef Powell mit seinen gestrigen Aussagen vor dem US-Senat signalisiert, dass ein Zins-Schwenk näher rücke, was den US-Dollar deutlich unter Druck gebracht habe. Andererseits deute sich in Japan eine Abkehr von der seit acht Jahren andauernden, ultralockeren Geldpolitik an. Die Signale für einen geldpolitischen Kurswechsel der Bank of Japan hätten dem Yen schließlich Auftrieb verliehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...