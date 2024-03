Am Donnerstag nach US-Börsenschluss hat der US-Hersteller von Produkten für Analog- und Digitaltechnik, Mixed-Signal und Optoelektronik Zahlen für das zurückliegende Quartal gemeldet. Diese stellten sich zwiespältig dar. Zum einen ist der Umsatz um ein gutes Drittel auf rund 12 Mrd. $ gestiegen, was allerdings vor allem auf einen bestimmten Sondereffekt zurückzuführen ist. Der Nettogewinn hingegen hat sich auf 1,3 Mrd. $ gedrittelt. Dabei profitiert doch auch Broadcom vom boomenden KI-Geschäft.



Was also steckt hinter dem Gewinneinbruch? Was hat es mit den Sondereffekten auf sich? Und wie geht es mit der Broadcom-Aktie weiter? Immerhin gehört das Papier seit Jahren zu den Top-Performern am US-Aktienmarkt. Die Antworten zu all diesen Fragen können Sie nächste Woche in Ausgabe 11/24 von "Der Aktionärsbrief" nachlesen.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



