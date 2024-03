Bitcoin Kurs erreicht wieder 68.000 Dollar - US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Der Bitcoin (USD) hat am Donnerstag erneut die Marke von 68.000 Dollar erreicht und sich damit von seinem jüngsten Kurseinbruch fast vollständig erholen können. Am Dienstag war der Kurs zwischenzeitlich um über 9.000-Dollar-Einheiten bis auf unter 60.000 Dollar abgesackt.

Am Freitagmorgen kostet eine Einheit rund 67.300 Dollar und damit rund ein Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Auf Wochensicht notiert damit ein Plus von fast 8,50 Prozent auf der Kurstafel. Serie der Gewinnmitnahmen womöglich bereits vorbei - 70.000-Dollar-Marke voraus Die derzeitige Konstellation zeigt, dass der Risikoappetit der Anleger offensichtlich noch nicht gestillt ist. Dass sich der Kurs auf sonderbar hohem Terrain stabilisieren kann, spricht vorerst für ein Ende der Gewinnmitnahmen und eine mögliche Fortsetzung der Kursrallye. Investoren könnten schon bald die 70.000-Dollar-Marke in Angriff nehmen.

Die Kursrallye ist insbesondere auf die jüngst zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zurückzuführen, welche weiterhin als entscheidender Katalysator fungieren. Die Nachfrage übersteigt bei Weitem das täglich neu produzierte Angebot. Aktuell werden rund 900 Bitcoin-Einheiten pro Tag "produziert". Das Halving-Event wird offensichtlich zudem weiterhin sukzessive eingepreist.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

