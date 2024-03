Für den AssCompact Digitalkongress "Jungmakler" am 21.03.2024 sind drei Top-Speaker mit am Start: Benedikt Deutsch, Markus Eisenhut und Robin Lerch werden über ihre Businessmodelle sprechen und wie sie dahin kamen, wo sie heute sind. Der nächste AssCompact Digitalkongress gibt Einblicke in die Welt der Jungmakler. Denn am 21.03.2024 wird es auf der Plattform dkm365.de um genau diese aufstrebenden Makler gehen. Drei ehemalige Teilnehmer des Jungmakler Awards teilen in dem Online-Event ihr Know-how ...

