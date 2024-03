MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise von 106 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Vielleicht sollte man Geschäftszahlen für ein Jahr, das von einer Gewinnwarnung und dem angekündigten Abschied des langjährigen Konzernchefs Heinz-Jürgen Bertram geprägt worden sei, nicht überbewerten, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie unter Verweis auf die etwas enttäuschende bereinigte Margenentwicklung (Ebitda). Bertram habe einen sehr zuversichtlichen Ausblick auf 2024 gegeben./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024



