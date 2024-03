FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Continental auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Die Jahreszahlen und der Ausblick des Autozulieferers und Reifenherstellers hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Continental sollte mittelfristig vom gut gefüllten Auftragsbuch und den eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen profitieren. Allerdings könnten eine nachlassende Nachfrage - insbesondere in Europa - sowie hohe Vorleistungen in einigen Geschäftsfeldern die Dynamik der Margenerholung belasten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 10:24 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004