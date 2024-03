Strom wird überall irgendwie benötigt - aber in den Augen? Für viele Menschen könnten die Augen-Panels richtig hilfreich sein. Der Grund findet sich bei Neuroprothesen. Momentan forschen Ingenieur:innen der australischen Universität UNSW in Sydney an einer neuen Art Solarpanels. Diese sind jedoch nicht für den Balkon oder den Camper, sondern sollen ins Auge eingepflanzt werden. Statt damit das Smartphone zu laden, sollen die Panels Neuroprothesen ...

