Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Goldpreis steigt und steigt, der gestrige Donnerstag ist der dritte Rekordtag in Folge, so die Deutsche Börse AG.Das Edelmetall habe gestern Morgen in der Spitze 2.159 US-Dollar pro Unze gekostet. Auch in Euro sei diese Woche mit 1.974 Euro ein neues Allzeithoch markiert worden. "Die Goldpreise sind momentan außer Rand und Band", würden die Analysten der Deutschen Bank kommentieren. ...

