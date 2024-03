Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5466/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #605: - ATX minimal fester- Ring the Bell am Internationalen Frauentag an der Wiener Börse- Christine Petzwinkler und Lisa Oberndorfer vor Ort ( https://www.instagram.com/p/C4P5GmAMb7R/ , https://www.instagram.com/smartcasual_news/ ). Moderation von Monika Kovarova-Simecek (FH St. Pölten), Lena Gugenberger (Three Coins GmbH), Bettina Fuhrmann (Institute for Business Education) sowie Susanne Spangl (Zentrum für Entrepreneurship Education & wertebasierte ...

