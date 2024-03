Wer bei Amazon etwas bestellt hat, den Artikel aber doch wieder zurückgeben möchte, kann sich Zeit lassen. In den meisten Fällen beträgt die Rückgabefrist 30 Tage. Das wird sich allerdings schon in Kürze für viele Artikel ändern. Der Countdown läuft bereits. Kauft ihr online etwas ein, könnt ihr die Ware in der Regel innerhalb von 14 Tagen und ohne Angabe von Gründen an die Verkäufer:innen zurückgeben. Das ist das durch das Widerrufsrecht geregelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...