Sie hatte sich bereits verzögert, jetzt steht fest, dass sie gar nicht anlaufen wird: Volkswagen hat die bisher geplante Überlaufproduktion des Elektromodells ID.3 in Wolfsburg gestrichen. Das dürfte auch mit der Nachfrage bei dem ersten MEB-Modell zusammenhängen. Der Konzern habe entschieden, das kompakte Elektromodell weiter ausschließlich in Sachsen zu bauen, sagte ein Sprecher am Freitag in Wolfsburg. Der für Sommer geplante Montagestart im Stammwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...