DAX verharrt auf hohen Niveau!: Marvell: KI-Bremse? - HelloFresh: Vertrauen weg! - Huawei mischt Automarkt auf!

In China tobt ein Preiskampf auf dem Automarkt. Die Blicke der Anleger sind dabei in erster Linie auf Tesla und BYD gerichtet. Im Hintergrund trumpft aber ein anderer Konzern auf und macht beiden das Leben noch schwerer!Die Rede ist von Huawei. Der chinesischen Technologie-Konzern ist mittlerweile in den Autobau eingestiegen und das sehr erfolgreich. Zum zweiten Mal in Folge hat sich Aito, die Elektrofahrzeugmarke von Huawei Technologies Co., an die Spitze der Verkaufscharts für Elektrofahrzeuge unter den neuen Marktteilnehmern in China gesetzt - ein Beweis für den beachtlichen Fortschritt, den chinesische Smartphone-Produzenten auf ihrem Weg gemacht haben, um mit den ambitioniertesten …

Den vollständigen Artikel lesen ...