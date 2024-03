DJ WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. März (11. KW)

=== M O N T A G, 11. März 2024 *** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, ausführliches Jahresergebnis 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis (14:00 Analysten-, Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Atoss Software AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 08:00 DE/Inlandstourimus, Januar 09:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium, Pressegespräch zur Weiterentwicklung des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Monetary Analysts März 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/SPD, Pk nach Gremientreffen zur Europawahl, Berlin 12:30 DE/CDU und CSU, Pk nach Verabschiedung von Europawahlprogramm, Berlin 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Malaysias Premierminister Ibrahim, Pk nach Gespräch, Berlin *** 21:00 US/Oracle Corp, Earnings 3Q D I E N S T A G, 12. März 2024 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis, Geschäftsbericht (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz) 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (12:00 BI-PK) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar 08:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Berlins Regierender Bürgermeister Wegner, Grundsteinlegung für Abwasserwärmepumpenanlage, Berlin 10:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zu Sonderauswertung "Auslandsinvestitionen der Industrie 2024", Berlin 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanzpressekonferenz, Frankfurt 11:00 DE/Sino-German Center an der Frankfurt School, Experten-Roundtable zu Nationalem Volkskongress und Politischer Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Bundestags-Wehrbeauftragte Högl, Pk zu Jahresbericht 2023, Berlin 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesschatzanweisungen über 4,5 Mrd EUR mit Laufzeit März 2026 11:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zum Start des ersten Gebotsverfahrens der Klimaschutzverträge, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, philippinischer Staatspräsident Marcos Jr., Pk nach Gespräch, Berlin 13:00 DE/SPD-Chef Klingbeil, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reden auf der SPD-Wirtschaftskonferenz zum Thema "Wachstumsmotor Transformation: Standortpolitik in Deutschland, Europa und der Welt", Berlin *** 13:30 US/Realeinkommen Februar *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar *** 17:00 GB/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei Morgan Stanley Financial Conference 2024 M I T T W O C H, 13. März 2024 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 CH/Swiss Re Group, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Eon SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/BIP Monat Januar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar 08:45 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), "Zukunftstag Mittelstand", Berlin 09:30 DE/BEE-Präsidentin Peter, Mobilitätswende auf Crashkurs: Vorstellung des BEE-Verkehrsszenarios, Berlin 10:00 DE/Deutscher Ethikrat, Pk zu Stellungnahme "Klimagerechtigkeit" *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin 15:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Laudatio auf der Festveranstaltung IGBCE zum 60. Geburtstag ihres langjährigen Vorsitzenden Michael Vassiliadis 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Thailands Premierminister Thavisin, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 21:00 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis *** 23:59 EU/EZB, Vorstellung des operativen Handlungsrahmens zur Zinssteuerung 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesanleihen über 4,5 Mrd EUR mit Laufzeit Februar 2034 D O N N E R S T A G, 14. März 2024 *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 LU/SAF-Holland SE, Geschäftsbericht *** 08:00 AT/Verbund AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 PK) 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Februar *** 10:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Treffen des European Banking Federation Executive Committee *** 12:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Treffen der EZB-Geldmarktkontaktgruppe *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, litauische Ministerpräsidentin Šimonyte, Bilaterales Gespräch, Berlin *** 15:00 US/Lagerbestände Januar 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht *** - DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Geschäftsbericht *** - DE/Munich Re, Geschäftsbericht *** - DE/Teamviewer SE, Geschäftsbericht *** - IT/Eni SpA, Capital Markets Day zum Strategieplan 2024-2027 - Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt Februar - DE/Bilfinger SE, Geschäftsbericht - DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV - DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahrespressekonferenz F R E I T A G, 15. März 2024 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (08:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (07:30 Pk) *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar 08:00 DE/Insolvenzen Februar 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Februar 11:00 DE/Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), Bundeskanzler Scholz, Bundesbauministerin Geywitz, Festakt 125 Jahre Deutsches Baugewerbe, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:05 EU/EZB veröffentlicht Volumen der vorfristigen TLTRO-Rückzahlung 13:00 DE/Grüne-Bundestagsfraktion, Europakonferenz, Berlin *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März *** 15:30 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Gastvorlesung in der Imperial College Business School 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, EU-Ratspräsident Michel, Bilaterales Gespräch, Berlin *** - DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht - EU/S&P, Ratingüberprüfung Spanien ===

