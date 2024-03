Der Automobilhersteller Stellantis will sein Geschäft in Südamerika massiv ausbauen und dafür in den nächsten fünf Jahren 5,6 Milliarden Euro investieren. Dies ist die größte Investition in der Geschichte der brasilianischen und südamerikanischen Automobilindustrie.Die Investitionen sollen in die Einführung von mehr als 40 neuen Produkten, die Entwicklung neuer Bio-Hybrid-Technologien und Dekarbonisierungstechnologien sowie in neue Geschäftsmodelle fließen. Der Investitionsplan ist für den Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...