Die Wall Street legt am Freitag noch einmal zu und startet auf Rekordniveau. Auslöser für die Kursgewinne sind die Arbeitsmarktdaten für Februar, die zwar einerseits einen robusten Jobmarkt belegen, andererseits auch eine Abschwächung des Lohnniveaus. In Kombination werden die Daten daher von den Investoren insgesamt positiv bewertet. An den Terminmärkten signalisieren die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq eine um rund jeweils 0,2 festere Eröffnung. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...