Die besten Soft- und Hardware-Aktien der Welt in nur einem Produkt? Möglich macht das das Partizipationszertifikat auf den Solactive Smart Platform Economy Index. So investieren Anleger breit gestreut in die Zukunft!

Waren es in den vergangenen Jahren vor allem Software- und Cloud-Unternehmen, die innerhalb des Technologieindex Nasdaq 100 den Ton angaben und für immer neue Börsenrekorde sorgten, mischen seit Anfang des letzten Jahres vor allem Hardware-Konzerne den Markt auf.

Angetrieben durch den Fortschritt bei generativer künstlicher Intelligenz rennen Anleger Halbleiterkonzernen wie ASML, Broadcom und Nvidia die Bude ein. Chip-Aktien eilen von Allzeithoch zu Allzeithoch und lassen im Hinblick auf die Performance längst auch Börsengrößen wie Apple hinter sich.

Mit einem Investment in den Solactive Smart Platform Economy Index haben risikoaffine Anleger die Möglichkeit, bequem in eine Auswahl der derzeit besten Soft- und Hardwarekonzerne gleichzeitig zu investieren. Möglich macht das ein sogenanntes Partizipationszertifikat, das Anleger eins zu eins sowohl an Gewinnen als auch an Verlusten der entsprechenden Titel beteiligt.

Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat das von Technologie-Experte Thomas Rappold konzipierte und von Bankhaus Vontobel aufgelegte Zertifikat mit der WKN VQ11SP eine Rendite von 33 Prozent erwirtschaftet.

Möglich haben diese Rendite vor allem Top-Holdings wie Nvidia, Qualcomm und ASML gemacht. Eine starke Vorstellung haben im vergangenen Jahr aber auch Unternehmen wie SAP, IBM und Meta Platforms gezeigt, die mit einem Indexgewicht von rund 13 Prozent im Zertifikat vertreten sind.

Dass der Index dem Gesamtmarkt bislang nicht auf aufvergleichbar höhere Allzeithochs folgen konnte, hat einen guten Grund. Der Smart Platform Economy Index fokussiert nicht nur US-amerikanische, sondern auch internationale Werte. Vor allem aufstrebende Technologiekonzerne aus China, darunter Hardware-Hersteller Lenovo, Suchmaschinen- und KI-Spezialist Baidu sowie die E-Commerce-Riesen Alibaba und JD.com sind stark vertreten.

Das Partizipationszertifikat verleiht Anlegern also nicht Exposure zu den aktuell aussichtsreichsten Tech-Werten der westlichen Welt, sondern positioniert Investoren auch hervorragend für eine wirtschaftliche Aufholjagd des aktuell schwächelnden Reichs der Mitte. Wie schnell es bei China-Aktien wieder bergauf gehen kann, wenn der Newsflow stimmt, hat am Mittwoch Online-Händler JD.com mit seinen Quartalszahlen bewiesen.

Wer sich also eine Auswahl der besten und aussichtsreichsten Soft- und Hardware-Unternehmen der gesamten Welt ins Depot holen will, ohne sich die mühsame Arbeit des Stock-Pickings selbst machen zu wollen, findet mit dem Partizpationszertifikat auf den Solactive Smart Platform Economy Index eine hervorragende Alternative.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

+++ Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. +++

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass interessierte Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Offenlegung Interessenskonflikt: Die Smartbroker Holding AG ist an der Auflegung des Zertifikates beteiligt und erhält eine entsprechende Vergütung.

Enthaltene Werte: US67066G1040,DE0007164600,NL0010273215,US11135F1012,DE000SL0BU07,DE000VQ11SP4