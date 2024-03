Der Goldpreis hat am Freitag erneut eine neue historische Marke erzielt. Angetrieben von der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in großen Wirtschaftsräumen und untermauert durch geopolitische Spannungen, gewinnt das gelbe Metall an neuer Attraktivität. Die jüngsten wirtschaftlichen Unsicherheiten haben somit den Weg für den neuen Rekord geebnet.Am Freitag setzte der Goldpreis seine beeindruckende Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...