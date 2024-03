Lübeck (ots) -Erfolglose Diäten, quälende Sporteinheiten und Verzicht auf so ziemlich alles, was gut schmeckt - Abnehmen zählt für die meisten Menschen zu den schwierigsten Stationen auf dem Weg zu einem gesunden Leben. Im Netz kursieren zu viele Diättips, die nicht den gewünschten Effekt bringen und zu immensem Frust führen. Kevin Griesbeck und Lisa Guggemos haben es sich als Abnehmberater zur Aufgabe gemacht, vielbeschäftigten Menschen einen einfachen, alltagstauglichen und verzichtsfreien Weg zum Wunschkörper zu zeigen. Wie sie Lebensqualität mit einem gesunden Lifestyle vereinen und wie besondere Unternehmer- und Führungskräfte von ihrer Beratung profitieren können, erfahren Sie hier.Übergewicht kann im Alltag sehr belastend sein - gerade mit einem anspruchsvollen Job. Zahlreiche Unternehmer und Führungskräfte haben mit diesem gesundheitlichen Problem zu kämpfen, da sie sich im Alltag einem hohen Stresspegel, chronischen Zeitmangel und viel Zeit am Schreibtisch stellen müssen. Der erste Schritt zur Gewichtsabnahme führt die meisten zu angeblich vielversprechenden Diäten - an denen sie jedoch meist innerhalb weniger Wochen scheitern. Oder noch schlimmer: Wenn endlich ein paar Kilos verloren sind, stellt sich plötzlich der Jojo-Effekt ein und sie nehmen wieder zu, ohne etwas dagegen tun zu können. "Diese ständigen Misserfolge führen dazu, dass unsere Kunden meist etwas skeptisch und voreingenommen sind, wenn sie zu uns kommen", verrät Abnehmberater Kevin Griesbeck. "Sie haben kein Vertrauen mehr in eine mögliche Veränderung und gehen fälschlicherweise davon aus, dass eine Abnahme nur dann erfolgen kann, wenn man sich in seiner Ernährung massiv einschränkt und viel Sport macht.""Wir zeigen ihnen, dass es auch anders geht: Meist reagieren sie überrascht, wenn sie von uns erfahren, wie einfach und alltagstauglich eine gesunde Abnehmstrategie tatsächlich sein kann", ergänzt Lisa Guggemos, ebenfalls Abnehmberater. Die beiden haben sich der Aufgabe verschrieben, vielbeschäftigte Unternehmer und Führungskräfte beim nachhaltigen Abnehmen zu unterstützen. Dabei liegt der Fokus auf den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden und dem Einbau gesunder Essgewohnheiten in den Alltag. "Wir halten überhaupt nichts von strengen Diäten und Verzicht", erklärt Kevin Griesbeck. "Viel eher wollen wir mit unseren Kunden positive Ernährungsgewohnheiten in ihren Alltag integrieren - und das genügt meist schon, um den lästigen Pfunden den Kampf anzusagen." Durch ein angepasstes Ernährungskonzept und einen gezielten Bewegungsplan gelingt es den beiden Experten, ihre Kunden in kurzer Zeit zum Wunschgewicht zu begleiten. "Dabei steht die Lebensqualität unserer Kunden stets an erster Stelle", betont Lisa Guggemos. "Wir vereinen Genuss mit nachhaltigen Ergebnissen, die unseren Kunden Selbstvertrauen schenken und ihren Alltag merklich erleichtern."Wenn mit Freude und Selbstverständlichkeit die Kilos purzelnSich für einen Abnehmberater zu entscheiden, kostet Überwindung, wissen die beiden Experten. "Es bringt nichts, sich auf Biegen und Brechen einreden zu wollen, dass man es selbst schafft. Wir erleben oft, dass Menschen erst jahrelang alle möglichen Diäten ausprobieren, immer wieder zunehmen und am Ende nur noch frustrierter sind. Und das muss nicht sein", erklärt Kevin Griesbeck. "Mit einem Sparringspartner, der das nötige Hintergrundwissen zu Ernährung und Bewegung mitbringt und einen gezielt unterstützt, ist ein Abnehmerfolg jedoch so gut wie garantiert." Ein Coach oder Berater fungiert wie eine Leitplanke, die einem hilft, den richtigen Weg zu finden und dranzubleiben, verrät er. "Natürlich berücksichtigen wir in unserer Zusammenarbeit auch individuelle Alltagssituationen wie Geschäftsessen und Familienfeiern, damit sich unsere Kunden in keiner Weise einschränken müssen", erklärt Lisa Guggemos. "Unsere Herangehensweise ist flexibel und fokussiert sich auf positive Veränderungen anstatt auf Verzicht und Disziplin." Bewegung ist zwar ein Teil des Konzepts, aber nicht zwingend notwendig, um Erfolge zu erzielen. "Wir legen unseren Kunden lediglich ans Herz, dass regelmäßige Bewegung zur allgemeinen Fitness und Schmerzfreiheit beiträgt", erklärt Kevin Griesbeck.Wie erfolgreich die verzichtsfreie Beratung der beiden Abnehmberater ist, zeigt sich anhand ihrer zahlreichen zufriedenen Kunden. "Wir arbeiten unter anderem mit Volker Stauch, einem selbstständigen Architekten, zusammen", erzählt Kevin Griesbeck. "Er hatte bereits einiges versucht, um zehn bis fünfzehn Kilo zu verlieren, ist jedoch immer wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen. Das hat ihn natürlich sehr frustriert und dazu gebracht, sich Unterstützung zu suchen." Sein Abnehmziel hat Volker Stauch fast erreicht. "Er hat bereits elf Kilo abgenommen - es fehlt ihm also nicht mehr viel bis zu seinem Wunschgewicht", verrät Lisa Guggemos. "Er selbst sagt über unsere Beratung, dass er es als druckfrei und sogar freudebringend empfunden hat. Er kann unsere Methode ganz einfach in seinen Alltag integrieren - inzwischen haben sich seine neuen Gewohnheiten auch schon instinktiv bei ihm gefestigt."Von der Leidenschaft zur ganzheitlichen BeratungDie beiden Abnehmberater verfolgen mit ihrem Angebot ihre Leidenschaft; beide haben sich im Fitnessstudio kennengelernt und sich dort bereits über Fitness und Ernährung ausgetauscht. Kevin Griesbeck war vor sieben Jahren zuerst als Fitnesstrainer in einem Studio tätig, bevor er sich dann für die Selbstständigkeit als Personal Trainer entschieden hat. Dort half er seinen Kunden dabei, beweglicher und fitter zu werden. Er hatte allerdings auch Kunden, die den Wunsch hatten, Gewicht zu verlieren und realisierte schnell, dass er ihnen ohne die richtige Ernährung nicht dabei helfen konnte, langfristig Gewicht zu verlieren. Aus dieser Erkenntnis entstand schließlich die Idee für eine ganzheitliche Beratung, das Fitness und Ernährung miteinander verbindet."Zusammen wollen wir den Menschen zeigen, dass man auch trotz stressigem Alltag sein Wunschgewicht erreichen kann. Wir wollen ihnen verdeutlichen, dass sie nicht viel brauchen, um glücklicher und gesünder durchs Leben zu gehen - lediglich ein bisschen Geduld und Unterstützung, um positive Ernährungsgewohnheiten in ihren Alltag zu integrieren", so Lisa Guggemos abschließend.Sie möchten unkompliziert, schnell und ohne Verzicht abnehmen, ohne Angst vor dem Jojo-Effekt haben zu müssen - und wollen sich dabei von erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Kevin Griesbeck und Lisa Guggemos (https://kevin-griesbeck.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Kevin Griesbeck und Lisa GuggemosE-Mail: team@kevin-griesbeck.deWebseite: https://kevin-griesbeck.de/Original-Content von: Kevin Griesbeck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173727/5731226