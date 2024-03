In der 10. Kalenderwoche des Jahres (04. bis 08.03.24) tut sich einiges am KMU-Anleihemarkt, so hat die Ranft Green Energie GmbH eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351198) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt. Der fünfjährige Solarbond, dessen Mittel für konzerneigene Energieprojekte dienen soll, wird jährlich mit 7,00% verzinst. Die Anleihe kann direkt über die Emittentin ab einer Mindestanlagesumme von 3.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro) gezeichnet werden. Die Solarnative GmbH aus Kriftel prüft ebenfalls aktuell die Begebung einer Unternehmensanleihe, um mit deren Mitteln das Unternehmenswachstum zu beschleunigen. Solarnative ist Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters "PowerStick" auf Basis einer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie. Weitere Details einer möglichen Anleihe-Emission sind allerdings noch nicht bekannt.

Die E.M.E. Development GmbH hat ihrerseits unlängst ihre erste Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von knapp 1 Mio. Euro bereits aufgelegt. Die Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A351272) wird jährlich fest mit 8,50% verzinst. Zusätzlich sind umsatzabhängige Bonuszinsen möglich. "Das Alleinstellungsmerkmal der E.M.E. ist, dass ein Betrieb kein Eigen- oder Fremdkapital einzusetzen ...

