Der nächste FLOKI? Investoren stürzen sich auf diesen Coin

Inzwischen ist es fast schon schwer, am Kryptomarkt keine hohen Gewinne zu machen. Der Bitcoin-Kurs notiert nahe an seinem Allzeithoch und auch Altcoins gehen derzeit durch die Decke. Dabei gehören vor allem Coins, die sich mit dem Thema Künstlicher Intelligenz befassen, zu den großen Gewinnern. Aber auch Meme Coins pumpen seit Wochen, wobei sich vor allem FLOKI gerade gegen DOGE, SHIB, PEPE und Co. durchsetzt. Innerhalb der letzten 30 Tage ist der FLOKI-Kurs um über 700 % gestiegen. Eine Performance, die $SCOTTY noch weit übertreffen könnte. Hier explodiert die Nachfrage derzeit und Investoren kaufen täglich Token im Wert von mehr als einer halben Million Dollar.

FLOKI legt zum 700 % zu

Es sind aufregende Zeiten. Während es bis vor kurzem noch insgesamt nur 3 Meme Coins gegeben hat, die je die Milliarden Dollar Marke geknackt haben, sind in den letzten 3 Monaten 3 weitere dazu gekommen. BONK, Dogwifhat (WIF) und FLOKI haben die Milliarden Dollar Marke inzwischen auch überschritten und bei FLOKI sieht es stark danach aus, als hätten Investoren noch lange nicht genug. Allein im letzten Monat ist der Kurs um über 700 % gestiegen.

(FLOKI Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Auf auf 24-Stunden-Sicht ist FLOKI unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung der größte Gewinner mit einem Plus von fast 70 %. Zu den anderen großen Renditebringern zählen einmal mehr BONK, PEPE, SHIB und DOGE. Es lässt sich also nicht von der Hand weisen, dass Meme Coins wieder trenden und das zeigt sich auch an der extrem hohen Nachfrage bei Scotty the AI.

Scotty the AI knackt 4 Millionen Dollar Marke

Bei Scotty the AI handelt es sich um einen Mix aus Meme- und KI-Coin. Der "Wachhund der Blockchain" kommt mit zahlreichen Features wie einem eigenen Sprachmodell, das User nutzen können, um Smart Contracts und Codeschnipsel zu analysieren. Fehler oder verdächtige Abschnitte erkennt Scotty sofort und macht Krypto-Scamern damit den Garaus. Auch eine Token-Swap-Funkion soll integriert werden, wobei künstliche Intelligenz genutzt werden soll, um den Tausch stets zu den günstigsten Bedingungen durchzuführen. Die Nachfrage nach $SCOTTY-Token übertrifft dabei alle Erwartungen.

(Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

Die $SCOTTY-Token sind aktuell im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von über 4 Millionen Dollar gekauft haben. Während des Presales haben Anleger den großen Vorteil, dass der Preis bis zum Launch noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt. Da inzwischen täglich Token im Wert von einer halben Million Dollar verkauft werden, könnte der Presale schon in der nächsten Woche enden.

Analysten erwarten Kursexplosion

ICOs (Initial Coin Offerings) können sich oft als äußerst gewinnbringend erweisen, da Investoren dabei zum frühestmöglichen Zeitpunkt in ein Projekt einsteigen können und es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen kann. Vor allem, wenn die Nachfrage schon während des Vorverkaus so hoch ist, wie es bei $SCOTTY der Fall ist. Ein täglicher Verkauf von über 500.000 Dollar ist nur bei den allerwenigsten Token zu beobachten, die noch nicht an den Kryptobörsen gelistet sind. Das führt auch verschiedene Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch explodieren kann.

Michael Wrubel erzählt seinen 300.000 Abonnenten auf Youtube, dass $SCOTTY sein Favorit für dieses Jahr ist und auch andere einflussreiche Experten, die Scotty the AI vorgestellt haben, sprechen von potenziellen Gewinnen von 1.000 - 10.000 %. Mit dem Mix aus KI und Memes spricht Scotty the AI zwei der beliebtesten Themen im Krypto-Universum an, weshalb Gewinne in diesem Ausmaß keine große Überraschung wären.

Staking-Funktion

Als ERC-20-Token sind $SCOTTY-Token mit einer Staking-Funktion ausgestattet. Die jährliche Rendite (APY) hängt dabei mit der Größe des Staking Pools zusammen. Je weniger Token im Pool sind, desto höher die Rendite für diejenigen, die sich daran beteiligen. Das bedeutet, dass es sich auch beim Staken auszahlt, früher einzusteigen, da nach und nach immer mehr Token in den Pool kommen und die Rendite sinkt. Zwar kann sich die Rendite auch langfristig in einem überdurchschnittlich hohen Bereich einpendeln, aktuell liegt diese aber noch bei 51 %.

($SCOTTY Staking-Übersicht - Quelle: Scotty-Website)

Die hohe Rendite führt dazu, dass bereits ein Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingezahlt wurden. Über 265 Millionen $SCOTTY sind durch Staking gesperrt und da diese Token für mindestens eine Woche nach dem Launch gesperrt bleiben, ist das Angebot beim Handelsstart stark begrenzt. Gemeinsam mit der hohen Nachfrage wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion nach dem Launch gegeben.

