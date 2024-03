Künstliche Intelligenz befeuert seit Monaten die Fantasie der Investoren und die Aktienkurse der Profiteure des Milliarden-Dollar-Trends. In der aktuellen Ausgabe des AKTIONÄR hat die Redaktion einen weiteren Gewinner vorgestellt, doch der enttäuschte nun mit einem schwachen Ausblick für Q1 - die Aktie fällt. Allerdings erscheint die Reaktion am Markt übertrieben, denn in dem Bereich, auf den es ankommt, ist der Konzern stark gewachsen.

