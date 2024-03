Der Goldpreis ist im Aufwind und markiert aktuell neue Rekordhochs. Doch was treibt die Kurse des Edelmetalls aktuell und kann diese Entwicklung womöglich für noch weiter steigende Preise sorgen? Gold ist aktuell im Rallyemodus. Mit dem Stand am Freitag bei 2165 US-Dollar ist das Edelmetall über die Rekordmarken von Anfang Dezember gestiegen und erfreut Anleger rund um den Globus. Doch was treibt die Aufwärtsbewegung aktuell? Das treibt den Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...