Die TVS Motor Company (TVSM) ein weltweit führender Automobilhersteller, der im Zwei- und Dreiradsegment tätig ist präsentiert seine Produktpalette für Europa auf dem Salon du Deux Roues in Lyon bis zum 10. März 2024. Mit der Teilnahme an einer der wichtigsten europäischen Automobilausstellungen hat TVSM seine Präsenz in Frankreich angekündigt. Das Unternehmen hat sich mit Emil Frey zusammengetan, einem 100 Jahre alten Unternehmen mit einem ausgedehnten Vertriebsnetz und umfassenden Marktkenntnissen in Europa.

TVSM ist der viertgrößte Zwei- und Dreiradhersteller der Welt und der drittgrößte nach Marktkapitalisierung. Seine Produkte werden bereits in 80 Ländern verkauft.

Das Unternehmen stellt den TVS Apache RR 310, den TVS Apache RTR 310, den TVS Ronin, die Elektroroller - TVS iQube S und TVS X sowie den Performance-Scooter - TVS NTORQ aus. Die Mobilitätsmesse bietet den Besuchern die Gelegenheit, diese bereits für Europa zugelassenen Modelle zu entdecken. Unternehmen, die an der Vermarktung der Marke in Frankreich interessiert sind, haben die Möglichkeit, mit den französischen und indischen TVS-Teams vor Ort zu sprechen.

Kommentar zur Teilnahme von Sharad Mohan Mishra, Präsident, Strategie, TVS Motor Company: "Unsere Teilnahme ist ein wichtiger Meilenstein. Der Austausch mit Enthusiasten auf dieser angesehenen Veranstaltung erhöht unsere Sichtbarkeit in Frankreich. Wir laden die Besucher ein, unseren Pavillon zu erkunden und sich von den technischen Fähigkeiten, der Qualität und dem Design von TVS Motor zu überzeugen."

Besucher sind eingeladen, den TVS Motor-Bereich am Stand 3B2 in Halle 3.1 auf dem Salon du Deux Roues 2024 zu besuchen.

EINZELHEITEN ZU DEN PRODUKTEN

TVS X - der fortschrittlichste vernetzte Elektroroller der Welt, voller Stolz in Indien hergestellt. Dieses revolutionäre Fahrzeug setzt mit seinem atemberaubenden Design, seiner unübertroffenen Leistung und seinen innovativen technischen Merkmalen neue Maßstäbe in der globalen Elektromobilitätsbranche und begründet eine neue Kategorie. TVS iQube - das Flaggschiff unter den elektrischen Zweirädern von TVSM, das 2020 auf den Markt kommt. Es hat die Masseneinführung der Elektromobilität in Indien angeführt. TVS Apache 310 Series - ein Ergebnis der symbiotischen Partnerschaft mit BMW und ein Beleg für die internationale Zusammenarbeit. TVS Ronin - ein modernes Retro-Motorrad, das von Grund auf neu entwickelt wurde und ein Lifestyle-Statement ist, das sich von modernen, modernen Fahrern inspirieren lässt. Es wurde mit Stil, Technologie und Fahrerlebnis entworfen, um einen ungezwungenen Lebensstil zu fördern. TVS NTORQ - ein Premium-Roller, der mit überlegener Leistung und dem TVS Racing Pedigree aufwartet.

