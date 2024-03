DJ XETRA-SCHLUSS/Versöhnlicher Wochenausklang nach turbulenter Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer teils hektischen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenausklang mit einem kleinen Minus gezeigt. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 17.815 Punkten aus dem Handel, das Rekordhoch vom Vortag bei 17.879 Punkten nicht aus den Augen verlierend. Das Umfeld für Aktien bleibt günstig, mit einer ersten Zinssenkung wird auch nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) für den Juni gerechnet.

Die Marktstrategen der DZ Bank rechnen mit weiter steigenden Notierungen. Die Gewinne der DAX-Unternehmen dürften im Zeitraum zwischen 2022 und 2026 um 53 Prozent zunehmen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege mit 13,3 im langfristigen Durchschnitt. Die Unternehmen aus der zweiten Reihe am Aktienmarkt, die weniger international aufgestellt seien, würden dagegen stärker mit den Problemen am Standort Deutschland kämpfen. So habe sich der MDAX bereits 2023 deutlich schwächer entwickelt als der DAX. Der Mittelstandsindex notiere seit Jahresbeginn gut 4 Prozent im Minus, der DAX dagegen 6,3 Prozent im Plus. Hier werde deutlich, dass dem deutschen Mittelstand der Wind ins Gesicht blase.

Hellofresh verliert Vertrauen der Anleger und die Aktie 42 Prozent

Hellofresh knickten im MDAX um 42,1 Prozent ein. Hier müssen einige Aktionäre gedacht haben, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, so ein Teilnehmer. Nach dem gesenkten Ausblick ist hier kaum auf Besserung zu hoffen. Mit 6,13 Euro im Tief notierte die Aktie zwischenzeitlich auf dem niedrigsten Niveau seit rund fünf Jahren, während der Pandemie wurden in der Spitze 97,50 Euro erreicht. Der Ausblick für 2024 ist "grauenvoll", so die Analysten von Stifel. Die Aufgabe der Mittelfristziele 2025 sei zwar überfällig gewesen. Die Tatsache, dass Hellofresh offenbar nicht darauf vorbereitet gewesen sei, neue Ziele auszugeben, sei eine negative Überraschung.

Auch in einigen Werten aus der Technologiebranche gab es Abgabebereitschaft, so gaben Nagarro um 7,6 Prozent nach, Aixtron verloren 4,9 Prozent. Süss Microtec (-7,9%) sowie GFT (-7,2%) gaben ebenfalls deutlich nach. Zu den Gewinnern zählten dagegen die Immobilienwerte. Vonovia legten um 1,4 Prozent zu, TAG Immobilien um 2,6 Prozent und Aroundtown um 4,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 17.814,51 -0,2% +6,34% DAX-Future 17.829,00 -0,3% +5,30% XDAX 17.816,55 -0,3% +6,25% MDAX 25.983,68 -0,7% -4,25% TecDAX 3.464,00 -0,6% +3,79% SDAX 13.874,49 -0,6% -0,62% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,81 +40 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 19 21 0 3.336,3 68,9 87,9 MDAX 22 27 1 679,7 53,5 38,8 TecDAX 6 22 2 803,8 20,6 21,0 SDAX 21 41 8 112,5 9,5 11,1 ===

