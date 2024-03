Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht hat dem DAX am Freitag keinen neuen Schwung gebracht. Der seit dem Morgen schwächelnde deutsche Leitindex schaffte es nach den Jobdaten nur leicht über die Gewinnschwelle und ging letztlich doch 0,16 Prozent tiefer bei 17.815 Punkten ins Wochenende. Nach dem am Vortag erreichten DAX-Rekord trauten sich die Anleger offenbar zunächst nicht weiter vor. Auf Wochensicht stand ein Plus von rund 0,5 Prozent.Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners ...

Den vollständigen Artikel lesen ...