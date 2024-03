Vaduz (ots) -Zum Internationalen Tag der Frau folgten zahlreiche Personen am Freitagabend, 8. März der Einladung des Fachbereichs Chancengleichheit des Amtes für Soziale Dienste in den SAL in Schaan. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die ein vielfältiges Programm bot, stand das diesjährige 40-Jahr-Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts in Liechtenstein.Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2024Heidi Gstöhl, Leiterin des Amts für Soziale Dienste, überbrachte die Grussworte im Namen der Regierung. Regierungsrat Manuel Frick war es aufgrund der Landtagssitzung nicht möglich, an der Veranstaltung teilzunehmen. Heidi Gstöhl gab einen Überblick über die geplanten Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2024. Am 13. März 2024 findet mit dem Kabarett "Stimmt!" eine weitere kulturelle Auftaktveranstaltung statt, die der Fachbereich Chancengleichheit mit dem Schlösslekeller veranstaltet. Von Anfang Juli 2024 bis Ende Januar 2025 wird im Liechtensteinischen Landesmuseum die Sonderausstellung "Von der halben zur ganzen Demokratie. 40 Jahre Frauenstimmrecht in Liechtenstein" gezeigt, begleitet von Rahmenveranstaltungen und einem Bildungsprogramm. Im Juni erscheint eine Sonderbriefmarke und Schaan zeigt während des Sommers Schaaner Perspektiven auf das Frauenstimmrecht im Literaturhaus.Improvisationstheater "Bis es stimmt"Das junge Ensemble der Kreativ Akademie Liechtenstein, bestehend aus Amélie Biedermann, Coralie Kerhart, Julia van Steijn, Juliana Beck als Schauspielerinnen und Bruno Jones als Gitarrist, liess im Anschluss eine einmalige und lebhafte Improv Theater Show entstehen.Konzert mit Les Reines Prochaines zum AusklangNach einer Apéro-Pause spielten Les Reines Prochaines mit ihrem neuen Konzertprogramm Rubination auf. Mit ihren Songs und Performances führten Fränzi Madörin, Muda Mathis und Sus Zwick musikalisch-künstlerisch durch eine Reise zu philosophischen Untiefen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturUte Mayer, Amt für Soziale Dienste, Fachbereich ChancengleichheitT +423 236 60 60info.cg@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100916797