Airship-Messaging, mobile Wallet-Pässe und native No-Code-App-Erlebnisse helfen den Teilnehmern, ihre Zeit auf dem SXSW zu optimieren und dabei auch Warteschlangen bei ausgewählten Veranstaltungen zu überspringen

Seit mehr als einem Jahrzehnt bieten Airship und sein Partner Eventbase dem SXSW die Möglichkeit, innovative mobile App-Erlebnisse zu liefern, die digitale und physische Erlebnisse für die Teilnehmer miteinander verbinden

Airship, das Unternehmen für mobile App-Erlebnisse, teilte heute mit, dass die Konferenz- und Festivalveranstaltung South by Southwest® (SXSW®) die Airship-Plattform App Experience einsetzt, um Lifecycle-Messaging und native App-Erlebnisse in der offiziellen und von Paramount+ präsentierten mobilen App SXSW GO zu ermöglichen. Einheitliche Erlebnisse innerhalb und außerhalb der App optimieren das App-Onboarding, die Opt-in-Zustimmungen und die Annahme von Funktionen, während sie die Teilnehmer durch die Konferenz und die Festivals führen und informieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240308271618/de/

The SXSW GO mobile app, powered by Airship and Eventbase, serves as a digital companion to help attendees optimize their time at the conference and festivals. (Graphic: Business Wire)

Neu im Jahr 2024 ist, dass das SXSW die Anzahl der täglichen SXXpress-Pässe erhöht hat, so dass die persönlich anwesenden Besucher mehr Möglichkeiten haben, die Warteschlange bei jeder Veranstaltung zu überspringen, zu der sie einen bevorzugten Zugang haben. Airship Mobile Wallet generiert dynamisch den personalisierten digitalen Express-Pass und verteilt ihn per E-Mail, Apple Wallet oder Google Wallet. Registrierte Teilnehmer können eine begrenzte Anzahl von SXXpress-Pässen in der mobilen App SXSW GO oder im SXSW Schedule ab 9 Uhr am Vortag der Veranstaltungen anfordern, zu denen sie einen bevorzugten Zugang wünschen.

Mit der mobilen App SXSW GO können sich die Teilnehmer problemlos auf der Veranstaltung bewegen, einen persönlichen Zeitplan erstellen, sich mit anderen Teilnehmern vernetzen, Veranstaltungen in der Nähe finden und vieles mehr. SXSW-Teilnehmer können die mobile App SXSW GO hier entdecken, wo es auch Download-Links für iOS und Android gibt.

"Durch die Zusammenarbeit mit Airship und unseren anderen Partnern konnte das SXSW seinen Gästen im Laufe der Jahre ganz neue mobile Erlebnisse bieten, von den branchenweit ersten Implementierungen bis hin zu den heutigen No-Code-Erlebnissen und den innovativen VIP-Erlebnissen mit mobilen Geldbörsen, die es uns ermöglichen, das Erlebnis der Gäste weiter zu vereinheitlichen und weit über das reine Messaging hinauszugehen", sagte Michael Brown, Vice President of Innovation, SXSW. "Es ist schon ein Kraftakt, sich die Magie des SXSW zu erschließen, und ich kann mit Stolz sagen, dass die App SXSW GO der beste Weg ist, um den größten Nutzen aus der Konferenz und den Festivals zu ziehen, unabhängig davon, ob man persönlich anwesend ist oder von zu Hause aus teilnimmt."

"Das SXSW ist ganz darauf ausgerichtet, Marken zur Entfaltung ihrer Kreativität zu verhelfen", sagte Thomas Butta, Chief Strategy and Marketing Officer bei Airship. "Wir sind stolz darauf, ein langjähriger SXSW-Partner zu sein. Unsere Technologie macht den SXSW-Teilnehmern das Leben leichter, indem sie ihnen genau das liefert, was sie brauchen vor Ort, in ihrer App und überall dazwischen."

Seit mehr als 10 Jahren arbeitet die SXSW mit Airship und seinem Partner Eventbase gemeinsam an der Entwicklung innovativer mobiler Apps, mit denen Konferenz- und Festivalbesucher das SXSW optimal nutzen können. Die lange bewährte Partnerschaft zwischen Airship und der Event-App-Plattform Eventbase ermöglicht mobile App-Erlebnisse für viele der weltweit größten Veranstaltungen, darunter CES, Cisco Live, Salesforce Dreamforce, Sundance Film Festival, Adobe Summit und VMware Explore

Über Airship

Niemand verfügt über mehr Wissen, leistet und engagiert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken zu helfen, mobile App-Erlebnisse zu gestalten.

Seit den Anfängen mobiler Apps, entwickelte Airship die ersten kommerziellen Nachrichten und erweiterte seinen datengestützten Ansatz dann auf alle Re-Engagement-Kanäle (SMS, E-Mail, Mobile Wallet), App-UX-Experimente, die Gestaltung von nativen No-Code-App-Erlebnissen und die App-Store-Optimierung (ASO).

Mit Billionen von mobilen App-Interaktionen für Tausende von globalen Marken haben die Technologie und die tiefgreifende Branchenkenntnis von Airship es ermöglicht, dass Apps zum digitalen Zentrum der Kundenerfahrung, Markentreue und Monetarisierung werden.

Mit der Airship App Experience Platform und der ASO-Technologie und -Expertise von Gummicube verfügen Marken jetzt über ein komplettes Lösungspaket zur Optimierung der gesamten Kundenerfahrung für mobile Apps von Point of Discovery bis zur Kundenbindung und schaffen so einen größeren Mehrwert für alle Beteiligten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.airship.com. Lesen Sie auch unseren Blog, oder folgen Sie uns auf X (früher Twitter), LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240308271618/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Nordamerika:

Deidre Wright

Airship

+1 415-223-0832

deidre.wright@airship.com

Kali Myrick

Kali Myrick Communications

+1 503-580-4645

kali@kalimyrick.com

EMEA:

Ana Williams

Airship

+44 (0)20 3405 5160

press@airship.com

Pauline Delorme

Tyto PR

+44 (0)20 3934 8882

Airship@tytopr.com