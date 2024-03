The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.03.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2024

.

ISIN Name

CA51830A1066 LATITUDE URANIUM INC.

CA8875891092 TINONE RESOURCES INC.

DE000CZ439W2 COBA MTH S.P63

SE0016830517 PAGERO GROUP AB

US01988P1084 VERADIGM INC. DL-01