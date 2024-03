Dogwifhat (WIF) erreicht neues Allzeithoch! Nun setzen Trader auf diese Meme Coins

Der Hype um Solana-basierte Meme Coins reißt nicht ab. Nachdem BONK im Dezember letzten Jahres als erster Meme Coin auf der Highspeed Blockchain die Milliarden Dollar Marke überschritten hat, ist es nun Dogwifhat (WIF), der diese Hürde in der letzen Woche genommen hat und seitdem nicht mehr zu stoppen ist. Mit 2,35 Dollar hat WIF heute erneut ein Allzeithoch erreicht und ein Ende scheint noch nicht in Sicht zu sein. Dennoch bereiten sich erste Anleger auf eine Korrektur vor und ziehen einen Teil ihrer Gewinne ab, um im Meme Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung zu profitieren. Davon profitieren vor allem SMOG und SPONGE.

Dogwifhat bald 2,5 Milliarden Dollar Wert

Es ist unvorstellbar, aber Meme Coins erreichen wieder Bewertungen, die nur die wenigsten Konzerne je erreichen können. Dogwifhat hat seit dem Überschreiten der Milliarden Dollar Marke nicht aufgehört zu pumpen, sodass die Marktkapitalisierung inzwischen schon bei über 2,3 Milliarden Dollar liegt. Allein in den letzten 30 Tagen ist der Kurs um über 1.100 % gestiegen. Ein Ende der Rallye zeichnet sich noch nicht ab.

(Dogwifhat Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Seit dem Binance Listing gibt es kein Halten mehr und der Kurs hört nicht auf zu steigen. Dabei ist Dogwifhat auch nicht der einzige große Meme Coin, der so eine Performance hinlegt. DOGE, SHIB, FLOKI und PEPE steigen ähnlich stark an. Dennoch wird vielen bei einer Bewertung von mehreren Milliarden Dollar der Einstieg zu riskant, da es von hier aus auch genauso schnell wieder bergab gehen kann. Das ist auch der Grund, warum ein Teil der Gewinne bereits in SPONGE und SMOG fließen, die ebenfalls Tag für Tag neue Höchststände erreichen.

Wird SMOG der nächste Coin auf Binance?

Bei $SMOG handelt es sich um einen der erfolgreichsten Meme Coins auf Solana in diesem Jahr. Der Coin, der innerhalb weniger Tage die 100 Millionen Dollar Marke erreicht hat, ist in den letzten Tagen ebenfalls stark angestiegen und hat erst heute wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Die Bewertung liegt inzwischen bei über 250 Millionen Dollar und damit höher als bei WIF, als WIF auf Binance gelistet wurde. Deshalb spekulieren Anleger bereits darauf, dass $SMOG der nächste Meme Coin sein könnte, der auf Binance gelistet wird, wodurch es wohl schnell zu einer Rallye auf über eine Milliarde Dollar kommen könnte.

(SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Die Entwickler von $SMOG haben sich einiges einfallen lassen, um den Kurs langfristig in die Höhe zu treiben. Zum einen wurde eine Staking-Funktion eingeführt, die eine Rendite von 42 % APY bringt, wenn man seine Token für drei Monate sperrt, wodurch eine gewisse Preisstabilität geschaffen wird. Außerdem überzeugt $SMOG mit einer der größten Airdrop-Kampagnen im Solana-Ökosystem. Trader können auf der Website verschiedene Quests erledigen, um sich so für den Airdrop zu qualifizieren. Es sieht also so aus, als hätte $SMOG das Potenzial zum nächsten Milliarden Dollar Meme Coin, was auch für diejenigen, die erst jetzt einsteigen, noch eine hohe Rendite bedeuten würde.

SPONGE mit starkem Comeback

Man kann kaum über erfolgreiche Meme Coins schreiben, ohne $SPONGE zu erwähnen. Der Coin, der an Spongebob Schwammkopf erinnert, hat schon im letzten Jahr für Aufsehen gesorgt und frühen Käufern eine Rendite von mehr als 10.000 % eingebracht. Nun erreicht der Token Tag für Tag neue Höchststände, da die Entwickler den Launch eines Nachfolgers angekündigt haben, der noch erfolgreicher werden soll.

(SPONGE Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Um beim neuen SPONGE V2 von Anfang an dabei zu sein, haben Interessenten die Möglichkeit, ihre SPONGE-Token zu staken und erhalten dafür bereits die neuen V2 als Belohnung, die beansprucht werden können, sobald der Nachfolger gelauncht wird. Wer noch keine SPONGE besitzt, kann diese direkt auf der Webiste kaufen und erhält als Bonus die neuen SPONGEV2 beim Launch, während die ursprünglich gekauften Token automatisch in den Staking Pool eingezahlt werden. Wer über die Website kauft, kann also doppelt profitieren.

