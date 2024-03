Pepe Coin erreicht ein neues Allzeithoch! So könnte es weitergehen

Das Marktumfeld der digitalen Währungen könnte kaum bullisher sein. Seit Monaten steigen die Kurse der meisten Coins. Bitcoin hat erst vor wenigen Stunden die 70.000 Dollar Marke überschritten und die großen Meme Coins, die bei der Rallye der letzten Monate erst nicht mithalten konnten, holen nun auf. Einer der größten Gewinner ist der Pepe Coin, der allein im letzten Monat um über 830 % gestiegen ist. Vor wenigen Stunden hat PEPE ein neues Allzeithoch erreicht. Wer das Spektakel bisher nur von der Seitenlinie beobachtet hat, fragt sich natürlich, wie es nun weitergehen könnte und ob die Rallye hier schon endet.

PEPE nicht mehr zu stoppen

Es sind Zahlen, wie man sie auch am volatilen Kryptomarkt nicht alle Tage sieht. Die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung legen zum Teil Tag für Tag im zweistelligen Prozentbereich zu. Auch bei PEPE waren es allein in den letzten 24 Stunden knapp 30 %. Wer denkt, dass das ein Ausnahmefall ist, täuscht sich. In der vergangenen Woche hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und in den letzten 30 Tagen waren es über 834 % Rendite, die Anleger erzielen konnten.

(PEPE Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

PEPE hat damit den Grundstein gelegt und die Aufmerksamkeit der Anleger wieder auf Meme Coins gelenkt, sodass auch viele andere Kryptowährungen aus dieser Kategorie durch die Decke gehen. FLOKI hat in den letzten 24 Stunden um fast 75 % zugelegt, auch Dogwifhat, DOGE und SHIB sind deutlich gestiegen. Die Euphorie der Investoren ist kaum noch zu bremsen, sodass hier noch lange nicht Schluss sein dürfte.

Kann PEPE 1 Dollar erreichen?

Vor allem Neulinge im Krypto-Bereich neigen dazu, einen Coin eher an ihrem Preis zu bewerten als an der Marktkapitalisierung. PEPE kostet aktuell nur 0,00000893 Dollar, was aber nicht bedeutet, dass der Kurs wie Ethereum oder Bitcoin auch auf mehrere tausend Dollar steigen könnte. Auch die 1 Dollar Marke wird nicht erreicht werden, da man Kryptowährungen eher an ihrer Marktkapitalisierung bewerten sollte und nicht an ihrem Preis. Von PEPE sind über 420 Billionen Token im Umlauf, während es von Bitcoin noch nicht einmal 20 Millionen gibt. Daher liegt die Marktkapitalisierung von PEPE mit dem aktuellen Preis auch schon bei über 3,5 Milliarden Dollar liegt.

(PEPE Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Die 1 Dollar Marke wird der Frosch-Coin also nicht erreichen. Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt aber, dass Meme Coins auch eine Bewertung von rund 90 Milliarden Dollar erreichen können und das schon in einem Jahr, in dem Bitcoin seinen Höchststand bei rund 69.000 Dollar erreicht hat. Geht man davon aus, dass Bitcoin heuer wirklich ein Kursziel von 100.000 Dollar erreicht, könnten auch Meme Coins auf weit über 100 Milliarden Dollar steigen und PEPE hat durchaus das Potenzial, auch weiterhin unter den erfolgreichsten Meme Coins zu bleiben.

