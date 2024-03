Krypto News: Bitcoin knackt die 70.000 Dollar Marke!

Die meisten Experten haben zwar erwartet, dass Bitcoin heuer ein neues Allzeithoch erreicht, allerdings haben wohl nur die wenigsten gedacht, dass es schon vor dem Halving dazu kommen wird. Im Laufe dieser Woche hat Bitcoin erst die 69.000 Dollar Marke überschritten und damit ein neues ATH erreicht, heute wurde dann auch die psychologisch wertvolle 70.000 Dollar Marke überschritten. Die Bullen sind nicht mehr zu bremsen und auch das Kursziel von 100.000 Dollar gerät damit immer näher.

Bitcoin steigt auf 70.000 Dollar

Das hat es noch nie gegeben. Bisher hat man am Kryptomarkt immer von 4-Jahres-Zyklen gesprochen, da das Bitcoin Halving in etwas alle 4 Jahre durchgeführt wird und bisher immer zu einer Rallye in den anderthalb Jahren danach geführt hat, bei der stets neue Höchststände erreicht wurden. Diesmal ist der Kurs aber schon vor dem Halving auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Kurzzeitig wurde heute die 70.000 Dollar Marke überschritten.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Wie zu erwarten kommt es nach einem solchen Meilenstein erstmal zu einem Rücksetzer, bei dem der Kurs anschließend auf 66.500 Dollar gefallen ist, da einige Investoren ihre Gewinne mitgenommen haben dürften. Während des Verfassens dieses Artikels notiert BTC bei 68.000 Dollar. Ein Ende scheint noch nicht in Sicht zu sein. Die Bullen sind nicht mehr zu bremsen.

ETFs übertreffen alle Erwartungen

Die Euphorie rund um die Spot Bitcoin ETFs in den USA war groß. Anleger haben sich erhofft, dass die börsengehandelten Fonds Milliarden von Dollar in den Markt spülen. Dazu ist es offenbar auch gekommen. Knapp zwei Monate sind die ETFs nun handelbar und haben in jeder Hinsicht alle anderen Fonds übertroffen. Noch nie hat ein ETF so schnell die Milliarden Dollar AUM Marke (Assets under Management, verwaltetes Vermögen) überschritten, wie der Spot Bitcoin ETFs von BlackRock. Auch in Bezug auf das Handelsvolumen übertreffen die Bitcoin-Fonds alle anderen.

NEW: Cumulative Bitcoin ETF volume surpasses $100 BILLION



This exceeds total flows into all physical gold ETFs over the past five years pic.twitter.com/yYnS5gmfWU - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) March 8, 2024

Neben den Spot Bitcoin ETFs, die den Kurs in die Höhe treiben, ist es auch das bevorstehende Halving, das Anleger darauf hoffen lässt, der Kurs diesmal auf weit über 100.000 Dollar steigt. In bullishen Prognosen wird sogar von Kurszielen von mehr als 500.000 Dollar bis Ende 2025 gesprochen. Auch die Zinssenkungen, die in den USA und in Europa in diesem Jahr erwartet werden, dürften sich positiv auf den Kurs auswirken, da sicherere Anlagemöglichkeiten dadurch weniger attraktiv werden und das Risikokapital bei Anlegern wieder lockerer sitzt.

Die Chancen, dass Bitcoin schon in den nächsten Monaten auf über 100.000 Dollar steigt, stehen also gut. Wem der Einstieg auf dem hohen Niveau nach einer Rallye, die nun schon seit über einem halben Jahr andauert, zu riskant ist, der findet auch zahlreiche Alternativen im bullishen Marktumfeld. Investoren setzen inzwischen auch vermehrt auf Green Bitcoin ($GBTC), einem neuen Coin, der seine besten Tage erst noch vor sich haben dürfte.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

Investoren setzen mit 2,5 Millionen Dollar auf Green Bitcoin

Green Bitcoin ($GBTC) ist ein neuer Token, der auf der Ethereum Blockchain gelaunt wird und damit das Beste aus zwei Welten vereint. $GBTC profitiert von der Bekanntheit von Bitcoin und überzeugt dabei als ERC-20-Token mit einem deutlich niedrigeren Energiebedarf, was den Coin vor allem auch für umweltbewusste Anleger interessant macht. Green Bitcoin ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und noch nicht an den Börsen handelbar, was Investoren nicht davon abgehalten hat, innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von fast 2,5 Millionen Dollar zu kaufen.

(Green Bitcoin Token-Vorverkauf - Quelle: Green Bitcoin)

Da $GBTC auf der Ethereum Blockchain basiert, haben Anleger auch die Möglichkeit, ihre Token zu staken und dabei eine hohe Rendite zu erzielen. Die APY (jährliche Rendite) hängt von der Größe des Staking Pools ab, was bedeutet, dass vor allem diejenigen, die früh einsteigen, eine hohe Rendite erzielen. Aktuell liegt die APY noch bei 162 %, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

Der Vorverkauf bringt auch den großen Vorteil mit sich, dass der Preis für die Token bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch frühe Käufer bereits einen Buchgewinn mitnehmen können. Nach dem Launch erwarten Experten aufgrund der hohen Nachfrage eine Kursexplosion. Einige Analysten haben Kursziele ausgesprochen, die über dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Green Bitcoin im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.