Nach FLOKI & PEPE: Diese drei Meme-Coins könnten 2024 um 1.500 % explodieren

Meme-Coins sind on fire, wenn wir uns die Rankings am digitalen Währungsmarkt anschauen. Die beiden Top-Performer in der Top 100 des digitalen Währungsmarkts waren in den letzten 24 Stunden FLOKI und PEPE. FLOKI pumpte um rund 60 Prozent, PEPE steigt um 25 Prozent. Ferner haben sich beide Meme-Coins in der letzten Woche mehr als verdoppelt.

Doch auch dogwifhat, Bonk oder Shiba Inu steigen zweistellig. Eins scheint klar - spekulatives Kapital sucht weiterhin nach Chancen und möchte hier die besten Meme-Coins für 2024 frühzeitig akkumulieren. Die nächste Meme-Coin-Saison ist in vollem Gange.

Dennoch zeigen sich bei einigen Meme-Coins mitunter stark überhitzte Kurse. Die RSIs notieren im stark überkauften Bereich. Hier drohen massive Rücksetzer, wenn das Momentum von einigen Meme-Coins schwindet.

Zugleich sind die Spaßwährungen ohne jedweden Usecase mitunter absurd bewertet. Denn es gibt schon eine Vielzahl von Meme-Coins mit Milliarden-Marktkapitalisierung. Ob das lange gut geht, wird die Zukunft zeigen. Doch niemand sollte die Ausdauer der leidenschaftlichen Meme-Communities unterschätzen.

Historisch evident kommt es jedoch immer wieder zu Gewinnmitnahmen - dann fließt spekulatives Kapital in kleinere Meme-Coins, um erneut überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Können die folgenden drei Meme-Coins 2024 besser als FLOKI und PEPE abschneiden?

SMOG

Mit einer massiven Wertsteigerung von über 2500 Prozent seit dem fairen DEX-Launch ist SMOG zweifelsfrei einer der beliebtesten Solana-Meme-Coins in der aktuellen Marktphase. Immer wieder erklimmt SMOG das nächste Rekordhoch und generiert damit Kaufsignale. In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete SMOG ein Wachstum von deutlich über 30 Prozent. Diese überdurchschnittliche Performance, zusammen mit der Bekanntgabe eines der größten Airdrops auf der Solana-Plattform, unterstreicht die positive Dynamik. Denn Memes und Airdrops bleiben beliebt. Die Meme-Coin-Welt wartet auf den SMOG-Airdrop und möchte sich mit weiteren Käufen qualifizieren.

Mittlerweile hat SMOG eine Gemeinschaft, die bereits über 120.000 Social-Media-Follower und mehr als 60.000 aktive Inhaber zählt. SMOG ist im Marktsegment der Meme-Coins fest etabliert - mit weiterer Upside im Vergleich zu FLOKI & Co. Ferner ist auch noch ein günstiger Einstieg möglich.

Denn auf der offiziellen Webseite lockt SMOG mit einem Angebot. So können Anleger SMOG mit einem 10 Prozent-Rabatt kaufen und profitieren umgehend von einer Staking-Rendite von 42 Prozent.

PEEN

PEEN ist ein neuer Meme-Coin, der erst vor wenigen Tagen an den DEX launchte. Hier gab es direkt 5x Gewinne. Der Launch erfolgte fair und wurde direkt an die Community verteilt. Jeder konnte früh zu einem günstigen Preis PEEN erwerben. Nach einer anschließenden Korrekturphase, bietet sich nun möglicherweise eine attraktive Einstiegschance. Denn die Bodenbildung scheint vollendet, in den letzten 24 Stunden stieg PEEN um rund 50 Prozent. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von circa 1.250.000 US-Dollar bleibt das Potenzial für weiteres Wachstum signifikant. Denn auch nutzlose Meme-Coins aus der zweiten und dritten Reihe werden häufig deutlich höher bewertet.

PEEN hebt sich mit seinem unverwechselbaren Branding und einem kühnen Konzept von der Masse ab. Hier genügt bereits ein kurzer Blick auf die Website, die sowohl rohen Humor als auch eine unkonventionelle visuelle Gestaltung vereint. Diese Strategie unterscheidet PEEN merklich von herkömmlichen Meme-Coins - PEEN möchte nicht der x-beliebige Meme-Coin sein, sondern einprägsam eine eigene Community aufbauen.

SCOTTY

Meme-Coins haben selten einen Nutzen, der über die Community-Bildung hinausgeht. Dies mögen die Entwickler von Dogecoin, Shiba Inu und Co. nicht gerne hören und bemühen sich tatkräftig, um eine Weiterentwicklung. Doch in der Vergangenheit blieb es mitunter bei den Ambitionen.

Die Berücksichtigung eines Meme-Coins, der nicht nur Unterhaltungswert besitzt, sondern auch einen durch Künstliche Intelligenz gestifteten, echten Mehrwert vorweist, wäre somit eine spannende Alternative. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Dynamik im Bereich des Kryptomarkts - denn Memes und AI Coins sind die heißesten Marktsegmente. Anders als Dogecoin, der sich erst nachträglich auf die Suche nach praktischen Anwendungen begab, wurde Scotty the AI gezielt mit einem definierten Nutzen entwickelt.

Dieses Konzept etabliert Scotty the AI als ein spannendes Vorhaben, das innovative KI-Technik mit dem trendigen Konzept der Meme-Coins kombiniert. Alles dreht sich hier um Sicherheit. KI-Algorithmen sollen die Blockchain-Technologie sicherer machen und die Krypto-User vor Missbrauch beschützen. Ein signifikanter Kapitalzufluss von fast 4 Millionen US-Dollar im Presale und eine aktuelle Staking-Rendite von über 50 Prozent statuieren das große Interesse an SCOTTY. Aufgrund der steigenden Preisstrategie und der attraktiven Buchgewinne könnte sich ein zeitnaher Blick auf Scotty the AI lohnen.

