Das Problem ist, dass beim absehbaren neuen Duell Biden gegen Trump die Altersfrage alle Sachthemen zu verdrängen droht. Mehr als 70 Prozent der Amerikaner halten den Amtsinhaber für zu alt für den Job. Hat er wieder etwas durcheinander gebracht, ist er gestolpert? So fragt das Publikum nach jedem Auftritt. Auch nach seiner Rede zur Lage der Nation war das so. Dabei hat es Biden diesmal ordentlich gemacht, Selbstironie inklusive. Aber wird ihm das helfen? Die Versprecher von Trump häufen sich ebenfalls. Ein Psychiater hat dem Pseudo-Kraftprotz eben - per Ferndiagnose - beginnenden Alzheimer attestiert. Aber während Trump jede parteiinterne Konkurrenz abräumte, hat Biden es versäumt, personelle Alternativen aufzubauen. Das kann sich noch bitter rächen. https://www.mehr.bz/khs69o



