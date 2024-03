Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Palantir hat an den vergangenen Tagen insgesamt ein Plus geschafft, am Freitag jedoch einen kleinen Einbruch in Höhe von -1,3 % hinnehmen müssen. Der Titel liegt im Laufe der vergangenen Woche unter dem Strich klar mehr als 4 % vorne. An drei von fünf Tagen jedoch verlor die Aktie. Die Investoren scheinen sich nicht ganz einig zu sein! Palantir: [...]

