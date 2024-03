Der ehemalige CDU-Politiker und Ex-Ministerpräsident Roland Koch verrät im Interview bei BÖRSE ONLINE, welchen groben Fehler die Regierung bei der Rente macht, warum die CDU nicht schon früher in Aktien investiert hat und was ihm in Deutschland Hoffnung macht. BÖRSE ONLINE: Die Bundesregierung hat eine sogenannte Rentenrevolution vorgestellt Dort soll es nun ein sogenanntes Generationenkapital geben. Wie haben Sie diese neuen Vorschläge aufgenommen?Roland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...