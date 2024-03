Im Jahr 2023 stand Moderna (WKN: A2N9D9) vor der Herausforderung, sich von einem Markt, der durch die Pandemie geprägt war, zu einem endemischen Markt zu bewegen. Trotz der Schwierigkeiten zeigte das Unternehmen bemerkenswerte Fortschritte in der Entwicklung seines Produktportfolios in den Bereichen Infektionskrankheiten, Onkologie und seltene Krankheiten. Mit der Einführung seines COVID-19-Impfstoffs Spikevax konnte Moderna im vierten Quartal 2023 Einnahmen in Höhe von 2,8 Mrd. US-Dollar verzeichnen, ...

